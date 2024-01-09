شاهد كيف ظهر السجين الأمريكي الذي ضرب القاضية خلال جلسة إعادة محاكمته

أصدرت القاضية الأميركية حكما بسجن المتهم الذي ظهرت في مقطع فيديو يعتدي عليها باللكمات داخل المحكمة ما بين 19 إلى 48 شهرا في قضيته الأصلية المتعلقة بالسرقة والضرب والاعتداء.مثل أمام القاضية مجدداوبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" قالت القاضية ماري كاي هولثوس (62 عاما)، بعدما مثل المتهم أمامها مجددا، إنها لن تنظر في اعتداء دوبرا ديلون ريدين (30 عاما) عليها، وسينظر ذلك قاض آخر.مكبل بالسلاسل ومرتدي قناعووصل المتهم إلى المحكمة مكبلا بالسلاسل ومرتديا قناعا ومحاطا بأربعة عناصر أمن. وطلب من القاضية أن تسامحه، واصفا نفسه بأنه "شخص لا يتوقف عن محاولة فعل الأمور الصحيحة، مهما كان الأمر صعبا عليه".لست متمرداوقال للقاضية خلال الجلسة: "لست متمردا"، مضيفا أنه لا يجب إرساله إلى السجن "لكن لو كان هذا ما تقررينه فلتفعلي ما يتوجب عليك القيام به". وقالت هولثوس، إنها لم تغير قرارها بشأن الحكم بعد هجومه الشخصي عليها.يذكر أن المتهم ظهر في الفيديو وهو يقفز على المنصة المتواجدة عليها القاضية وهي على وشك الحكم بسجنه، وصرخ بألفاظ نابية واعتدى عليها باللكمات.