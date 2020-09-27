شاهد.. كيف تعاملت الشرطة الأمريكية مع رواد مقهي في الهواء الطلق؟

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أرشيفية
الأحد، 27-09-2020 01:24 م وكالات- الدويني فولي
فرقت شرطة نيويورك الليلة الماضية مجموعة من المحتجين وهم يستمتعون بوجبات العشاء والمشروبات بمطعم في الهواء الطلق على رصيف أحد شوارع المدينة بعد انتهاء المظاهرة.

وأظهر مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام، لحظة هجوم عشرات من ضباط الشرطة يرتدون بدلات مكافحة الشغب، على المحتجين وتوقيف عدد منهم.

وكانت الشرطة قد بثت إعلانا آليا حذرت فيه المحتشدين من تقييد حركة مرور المشاة أو المركبات، قبل الشروع في العملية.

وذكر متحدث باسم الشرطة أنه تم توقيف "عدة أشخاص" بتهمة السلوك غير المنضبط وعرقلة الإدارة الحكومية، في حين قال أحد الشهود: "الناس كانوا يستريحون ويستمتعون بالموسيقى، عندما جاء رجال الشرطة وانقضوا عليهم. هذه هي الحياة الليلية الجديدة هنا".
 

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