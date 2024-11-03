شاهد.. كوماندوز إسرائيلي يختطف قبطان بحري من قلب لبنان

وثق مقطع فيديو من كاميرا مراقبة قيام قوة بحرية إسرائيلية بتنفيذ عملية إنزال في منطقة البترون شمالي لبنان، واعتقال أحد عناصر حزب الله.

وأظهر الفيديو الذي تم تصويره من أحد كاميرات المراقبة شخص يقود دراجة، وخلفه مجموعة من أفراد القوة يقودون شخص بعد تكبيل يديه للخلف.

وأفادت تقارير إعلامية لبنانية، أن عملية الإنزال في منطقة البترون الساحلية شمالي لبنان استهدفت قبطان بحري "عماد أمهز".

وقالت مصادر إسرائيلية وفق إعلام عبري، أن الشخص الذي تم اعتقاله درس في أكاديمية العلوم البحرية وتخرج قبطانا بحريا، وهو عضو بارز في قوة حزب الله البحرية.

من جانبه، قال وزير النقل اللبناني علي حمية إن "المعتقل هو قبطان بحري لسفن مدنية وتجارية وتلقى تعليمه في معهد مدني.

وتردت معلومات بأن أمهز ينسق عمليات نقل الأسلحة من سوريا الى لبنان، وهو على علاقة ممتازة مع حزب الله.

ولد أمهز يوم 12 أكتوبر من عام 1986، ويسكن في الأساس بقرية قماطية في قضاء عالية في محافظة جبل لبنان.