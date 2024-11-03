الأحد 03 نوفمبر 2024
توقيت مصر 23:28 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد زيارة مديرة صندوق النقد.. مفاجأة في سعر الدولار اليوم

زوج شيماء سيف يخرج عن صمته ويبرئها من عدم الإنجاب: العيب مني

رد صادم من اتحاد الكرة على طلب الأهلي بشأن التحكيم

السعودية تعلن عن إعـ.ـدام 4 سعوديين ويمنيين وتكشف جريمتهم

أنهى حياة أمام الجميع.. فيديو يوثق جريمة مصر الجديدة

شاهد.. كوماندوز إسرائيلي يختطف قبطان بحري من قلب لبنان

بشكل مفاجئ.. ارتفاع أسعار العملات العربية أمام الجنيه في البنوك

كولر: هذا أسوأ شوط لي مع الأهلي

شاهد.. مقـ.ـتل أول جندي من كوريا الشمالية في الحرب على أوكرانيا

مجنون.. فيديو لسائق ميكروباص يعبر كوبري مخصص للمشاة يثير الجدل

شاهد.. كوماندوز إسرائيلي يختطف قبطان بحري من قلب لبنان

90
ا
الأحد، 03-11-2024 12:49 م

 

وثق مقطع فيديو من كاميرا مراقبة قيام قوة بحرية إسرائيلية بتنفيذ عملية إنزال في منطقة البترون شمالي لبنان، واعتقال أحد عناصر حزب الله.

وأظهر الفيديو الذي تم تصويره من أحد كاميرات المراقبة  شخص يقود دراجة، وخلفه مجموعة من  أفراد القوة يقودون شخص بعد تكبيل يديه للخلف.

وأفادت تقارير إعلامية لبنانية، أن عملية الإنزال في منطقة البترون الساحلية شمالي لبنان استهدفت قبطان بحري "عماد أمهز".

وقالت مصادر إسرائيلية وفق إعلام عبري، أن الشخص الذي تم اعتقاله درس في أكاديمية العلوم البحرية وتخرج قبطانا بحريا، وهو عضو بارز في قوة حزب الله البحرية.

 

من جانبه، قال وزير النقل اللبناني علي حمية إن "المعتقل هو قبطان بحري لسفن مدنية وتجارية وتلقى تعليمه في معهد مدني.

وتردت معلومات بأن أمهز ينسق عمليات نقل الأسلحة من سوريا الى لبنان، وهو على علاقة ممتازة مع حزب الله.

 

ولد أمهز يوم 12 أكتوبر من عام 1986، ويسكن في الأساس بقرية قماطية في قضاء عالية في محافظة جبل لبنان.


إقرأ ايضا

يببي

السعودية تعلن عن إعـ.ـدام 4 سعوديين ويمنيين وتكشف جريمتهم

عهع

شاهد.. مقـ.ـتل أول جندي من كوريا الشمالية في الحرب على أوكرانيا

2024_9_30_12_36_58_121

إعلام لبناني: حزب الله وافق على هدنة 60 يوماً

أخبار متعلقة

2024_9_30_12_36_58_121

إعلام لبناني: حزب الله وافق على هدنة 60 يوماً

Capture

جيش الاحتلال ينشر فيديو للحظة استسلام قيادي بحزب الله

Capture

ضربة موجعة للاحتلال.. فيديو للحظة إسقاط حزب الله طائرة إسرائيلية بصاروخ

6720044742360405460bf040

إعلام عبري: سرقة راجمة صواريخ مذخرة لـ "حزب الله" في إسرائيل (فيديو)

Screenshot-2023-08-15-at-23-30-43-وسائل-إعلام-عبرية-ثقة-نصر-الله-بصواريخه-تشكل-رعبا-وتهديدا-استراتيجيا-على-كيان-الاحتلال-الخبر-اليمني

إسرائيل تكشف كم دفعت من أموال لاغتيال نصر الله وخليفته

Capture

الهجوم الأعنف منذ بدء الحرب.. مقتل وإصابة 67 من جنود الاحتلال في هجوم لحزب الله(فيديو)