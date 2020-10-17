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شاهد.. قصور الضيافة في عهد الملك الراحل عبد العزيز

قصر ضيافة في عهد الملك الراحل عبد العزيز
قصر ضيافة في عهد الملك الراحل عبد العزيز
 
السبت، 17-10-2020 02:49 م متابعات- أمينة عبد العال
نشرت دارة الملك عبد العزيز مقطع فيديو للقصور التي استخدمت في الضيافة الملكية في عهد الملك الراحل عبد العزيز .
و أشارت الدارة إلي أن الملك حرص علي إنشاء قصور الضيافة لتوفير المأوي والطعام للقادمين إلي الرياض لزيارته أو التجارة أو العلاج أو ما شابه ذلك .
و أضافت أن كانت تقام في القصر منذ استرداد الملك للرياض إلي أن أمر الملك ببناء قصر مستقل للضيافة الملكية وهو قصر الدايرة عام 1929 ثم تم إنشاء قصر " ثليم " ، و كانت قصور الضيافة تمثل كرم الملك عبد العزيز مع شعبه من المسافرين القادمين إلي الرياض و الفقراء والمرضي وطلاب العلم .
 

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