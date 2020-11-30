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احتفلت الفنانة الإماراتية أحلام بعودة رئيس الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية المستشار " تركي آل الشيخ " بطريقة غريبة .و شاركت الفنانة أحلام متابعيها علي مواقع التواصل بمقطع فيديو تحتفل به بـ " آل الشيخ " .وظهرت في مقطع الفيديو وهي تغني قائلة :" انورت الدار بقدومك يالغالي ابوناصر، وبتنور قلوبنا وبتنور دارك وبلادك، الله لا يبين غلاك، الحمدلله على سلامتك ، وربي يخليك لكل محبينك " .جدير بالذكر أن المستشار تركي آل الشيخ عاد إلي الرياض بعد رحلة علاجية طويلة في نيويورك .