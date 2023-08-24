شاهد.. فاغنر تتوعد بالانتقام لمقتل زعيمها : استعدوا لنا

الخميس، 24-08-2023
10:53 ص
توعد جنود مجموعة فاغنر
في بيلاروسيا
بالانتقام بعد مقتل قائدهم يفجيني بريغوجين، في تحطم طائرة بروسيا
.
وقال عدد من جنود فاغنر
خلال مقطع فيديو: "هناك الكثير من الحديث الآن حول ما ستفعله مجموعة فاغنر
. يمكننا أن نقول لك شيئا واحدا. لقد بدأنا، استعدوا لنا."
وكانت قناة على تيلغرام مرتبطة بمجموعة "فاغنر
" العسكرية الخاصة، أكدت أن رئيس المجموعة يفجيني بريغوجين قتل في تحطم طائرته الخاصة بروسيا
.
وقالت مجموعة فاغنر
خلال المنشور على قناة "غراي زون" على "تيلغرام": "رئيس مجموعة فاغنر
. بطل من روسيا
. وطني حقيقي لوطنه الأم. يفغيني فيكتوروفيتش بريغوجين قتل نتيجة أفعال خونة لروسيا
".
وأضاف المنشور: "لكن حتى في الجحيم سيكون الأفضل! المجد لروسيا
!.