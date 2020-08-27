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شاهد.. عشرات الأشخاص يقتحمون السفارة الليبية في بيلاروس

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أرشيفية
 
الخميس، 27-08-2020 01:55 م وكالات - الدويني فولي

أعلن القائم بأعمال سفارة ليبيا في بيلاروس محمد ستيتة، اليوم الخميس، أن محتجين معارضين هاجموا مقر سفارة ليبيا في البلاد في الساعات الأولى من هذا الصباح.

وقال ستيتة إن "مجموعة إرهابية مؤلفة من أربعين شخصا هاجمت السفارة قرابة الساعة السادسة صباحا، حيث كان هناك عدد من الأشخاص بينهم دبلوماسيون سابقون يقومون بأعمالهم داخل المبنى".

وبينما دعا القائم بالأعمال الليبي السلطات في بيلاروس إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، مناشدا رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو بالتدخل العاجل، أعلن في وقت لاحق أن الهجوم انتهى، وأن الأمور تعود تدريجيا إلى طبيعتها.

يذكر أن الاحتجاجات في بيلاروس مستمرة منذ إعلان فوز الرئيس لوكاشينكو بولاية رئاسية جديدة في الانتخابات التي جرت يوم 9 أغسطس الجاري.

 

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