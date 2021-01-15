شاهد.. طفل ضحية زلزال إندونيسيا يثير ضجة علي مواقع التواصل

الجمعة، 15-01-2021
10:46 ص
متابعات- أمينة عبد العال
تداول رواد مواقع التواصل
الاجتماعي مقطع فيديو لطفل حي محاصر تحت الأنقاض
في جزيرة سولاويسي الإندونيسية
بعد الزلزال
الذي ضربها و أودي بحياة 7 أشخاص علي الأقل و إصابة المئات .
و يظهر الطفل في مقطع
الفيديو وهو يبكي وغير قادر علي الحركة ويحاصره الطعام من كل جانب لكن من حسن حظه
أن رأسه كانت في وضعية تسمح له بالتنفس ، ويتحدث إلي رجل جلب بعض الماء
لكنه لم
يتمكن من إخراجه ، حسبما نشرت صحيفة " جاوا بوس " المحلية .
و سأله الرجل عن اسمه
فقال : أنجيل وقال أن هناك فتاة أخري لا تظهر في الفيديو اسمها كاترين وهم
يستطيعون التنفس لكنهما في وضعية خطيرة تهدد حياتهم .
جدي بالذكر أن
الزلزال
بلغت قوته 6.2 درجة و أضر بالعشرات من المباني وتهدم بعضها فوق رؤوس
السكان .