شاهد.. طريقة احتفال ضابط عراقي بترقيته الجديدة رفقة زوجته تحيله إلى التقاعد

الإثنين، 21-08-2023
10:13 ص
تسببت جلسة تصوير تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لضابط عراقي
برتبة عقيد، في إيقافه والتحقيق معه.
وأحالت وزارة الداخلية العراق
ية الضابط إلى التقاعد
لظهوره في مقطع فيديو وهو يحتفل رفقة زوجته بترقيته العسكرية على منصات التواصل الاجتماعي.
وأظهر المقطع الضابط العراق
ي وهو يرتدي زيه العسكري، ويحتفل بشكل رومانسي.
وأثار إحالة الضابط العراق
ي للتقاعد
، حالة من الجدل، كما تصدر حديث رواد مواقع التواصل في العراق
، الذين رأوا أن معاقبته بهذا الشكل لظهوره في مقطع فيديو، مبالغة في العقاب.
وكان قد أحال وزير الداخلية العراق
ي الفريق الركن عبد الأمير الشمري، الضابط العراق
ي قائلًا في بيان، أن المقطع تضمن مخالفة صريحة لقواعد السلوك المهني وآداب وضوابط الخدمة، وسمعة جهاز الشرطة على مواقع التواصل الاجتماعي.
من جانبها خرجت زوجة الضابط العراق
ي، عن صمتها وكشفت كواليس تصوير ونشر المقطع.
وقالت زوجة الضابط، في مقطع فيديو شاركته مؤخرًا، أحب أوضح بخصوص الجلسة التي صارت أنا وزوجي، جلسة الترقية، مؤكدة أن الصور عفوية وما فيها أي إساءة للبدلة العسكرية.
وأوضحت، أنها احتفلت وأسرة زوجها بترقيته الجديدة، معلقة: "كنت فرحانة بالترقية، ولكن الغلط اللي صار عندي أنني لا أعرف أن الصور ممنوعة".
وأضافت ، أنها لم يكن لديها علم بهذا الأمر، وأن الصور شاركتها بعض الحسابات والصفحات الرسمية والغير رسمية، واصفة إياها بالمخربة، متوعدة بمقاضاة هذه الحسابات التي أساءت وتجاوزت.