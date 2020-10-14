الأربعاء 14 أكتوبر 2020
توقيت مصر 19:42 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

رسميًا.. نجم الأهلي في الدوري السعودي

تفاصيل السماح بعودة أداء العمرة بنسبة 75%

تطور جديد في قضية فتاة المعادي

ليس كلنا مع التطبيع.. تعليق صادم من مستشار بن زايد

شاهد.. ضحية "جريمة الزرقاء" يفجر مفاجآت صادمة

في عيد القوات الجوية.. تعليق مثير من علاء مبارك

لن تتخيل ما قاله محمد هنيدي عن فتاة المعادي

عبد الله رشدي يثير الجدل مجدداً والسبب!!

10 أطعمة تساعد في القضاء على سرطان الثدي

دعاء فاروق ترد على إتهامها بفبركة "مكالمة السحر"

شاهد.. ضحية "جريمة الزرقاء" يفجر مفاجآت صادمة

Capture
الضحية
 
الأربعاء، 14-10-2020 06:55 م محمد فضل
في أول تصريح له عقب الجريمة البشعة التي تعرض لها الصبي الأردني الذي عُرفت جريمته بـ"جريمة الزرقاء"، بعد أن تم اختطافه وبتر يديه وفقء عينيه، كشف الفتى صادمة حول ما تعرض له.
وأوضح الفتي الذس يدعى "صالح"، خلال مداخلة مع قناة “رؤيا” الفضائية ، أنه تم اختطافه من قبل 12 شخصاً بعد أن كان في طريقه لشراء الخبز ، وأضاف الفتى أن الله أعطاه قوة لتحمل ما حصل له، وأنه عندما رأى الخاطفين حاول الهرب إلا أنهم استطاعوا الإمساك به وأخذه إلى أحد المنازل في مدينة الشرق حيث نفذوا جريمتهم.
وأشار إلى أنه لحظة ركوبه في حافلة صغيرة، قال السائق للفتى: “إذا تفتح فمك.. أطعنك”، ثم صعد شخص آخر للحافلة وشرع في ضرب الفتى بآلة حادة، وقاموا بنقله إلى أحد المنازل وفعلوا جريمتهم البشعة .
وكان الفتى صالح يردد داخل الحافلة: “الله أكبر الله أكبر… يارب اجعلها بردا وسلاما علي”.
وقال: “وضعوا يدي على الطاولة وضربوها بالبلطة عدة ضربات، وأدخلوا شفرة حادة في عيني، وكنت أصرخ: الله أكبر”.
من جانبه، قال مدير مستشفى الزرقاء الحكومي، الدكتور مبروك السريحين، إن العلامات الحيوية لـفتى الزرقاء مستقرة وجيدة، مع كل ما يعانيه من إصابات جسدية بالغة، ولا خوف على حياته.
وأوضح السريحين أن الفتى يعاني من تهتك شديد في سواعد اليدين، ومن غير الممكن إعادة اليدين إلى مكانها كما كانت، نتيجة إتلاف الأنسجة الموجودة في السواعد، جراء وضعها لفترات طويلة من الوقت في المياه العادمة.

ولفت السريحين إلى أن العين اليمنى تعرضت إلى إصابة بليغة، بينما العين اليسرى إصابتها سطحية ويمكن معالجتها.
 

إقرأ ايضا

كيفية_اداء_العمرة_بالتفصيل

تفاصيل السماح بعودة أداء العمرة بنسبة 75%

انتشار فيروس كورونا في السعودية

خبر محزن.. 501 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

20191017012701271

الملكة رانيا تعلق على «جريمة الزرقاء» الشنيعة

أخبار متعلقة

20191017012701271

الملكة رانيا تعلق على «جريمة الزرقاء» الشنيعة

121532074_663586994571173_297397898545053085_n

أول صورة للمتهمين في جريمة "البتر" التي هزت الأردن

الأمن الأردني يمنع مسيرة تضامنية مع فلسطين

بعد تدخل الملك.. الأمن الأردني يكشف معلومات عن مرتكب جريمة الزرقاء

ارشيفية

قفزة في الإصابات بـ"كورونا" في العراق و تونس و الأردن

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

قطعوا يديه وفقأوا عينيه.. جريمة الزرقاء بالأردن تهز العالم والملك يتدخل

المواطن المصري

الأمن الأردني يفجر مفاجأة مدوية عن فيديو سحل مواطن مصري وضربه بوحشية