شاهد.. صورتان نادرتان للملك عبد الله وهو صغير بالعقال

الجمعة، 26-02-2021
09:00 ص
متابعات- أمينة عبد العال
تداولت
بعض المواقع الإخبارية صورتان نادرتان للملك عبد الله بن عبد العزيز ، في مراحل
عمرية مختلفة وهو يرتدي العقال .
و
تظهر الصورتان الملك عبد الله
وهو يرتدي العقال في صغره والأخرى في شبابه في
الخمسينات ، حسبما نشرت " صدي " .
جدير
بالذكر أن الملك عبد الله
بن عبد العزيز هو الملك السادس للمكلة العربية السعودية
و يلقب بخادم الحرمين
الشريفين وهو نفس اللقب الذي اتخذه الملك فهد قبله ، وهو
الابن الثاني عشر من أبناء الملك عبد العزيز الذكور .
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