الأربعاء، 02-06-2021
09:20 ص
متابعات- أمينة عبد العال
تداولت بعض الموقع
الإخبارية السعودية صورة نادرة تجميع بين الملك عبد العزيز آل سعود
و ملك مصر في
ذلك الوقت الملك فاروق
.
وتظهر الصورة الملك
عبد العزيز يرافق الملك فاروق
في زيارة رسمية إلي المملكة العربية السعودية في صفر
سنة 1364 الموافق 24 يناير سنة 1945 ، حسبما نشرت " صدي " .
يذكر أن الملكان
تقابلا بالقرب من جبل الرضوى الذي يشرف علي مدينة ينبع في سهل منبسط بين شرم ينبع
و جبل رضوى ، وظهر الملك فارقة في احدي الصور و هو يرتدي الزى الخليجي أثناء
تناوله الطعام برفقة الملك عبد العزيز
.
شاهد الصور..