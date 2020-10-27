الثلاثاء، 27-10-2020
12:18 م
متابعات- أمينة عبد العال
تداولت بعض المواقع الإخبارية السعودية صورة لخادم الحرمين الشريفين الملك
سلمان بن عبد العزيز قبل حوالي 17 عام.
ويظهر الملك سلمان
وهو يشارك في " العرضة السعودية " التي أقيمت
في عام 2003 م ، كما ظهر في الصورة مجموعة من الحاضرين وهم يؤدون " العرضة
" بجواره .
جدير بالذكر أن " العرضة النجدية " أو " العرضة
السعودية" هي رقصة شعبية تؤدي في المناسبات الوطنية و المهرجانات والأعياد في
المملكة العربية السعودية وتمثل جزء هام في تاريخ المملكة حيث بدأت كأحد أهازيج
الحروب في الماضي وهي العرضة الرسمية للبلاد حيث يشارك فيها الملك أيضا في حفل
استقبال كبار الشخصيات .