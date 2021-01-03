شاهد.. صورة نادرة للأميرة حصة مع الملك سلمان

الأحد، 03-01-2021
10:56 ص
متابعات- أمينة عبد العال
تداولت بعض المواقع الإخبارية السعودية صورة نادرة
للملك سلمان بن عبد
العزيز ، وهو يتوسط بعض من أبنائه الأمراء .
وتظهر الصورة الملك وعلي يساره ابنه الأمير فيصل وعلي يمينه ابنته الوحيدة
الأميرة حصة .
جدير بالذكر أن الملك سلمان
بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ولد
في 5 شوال 1354 هـ / 31 ديسمبر 1935 "و هو ملك المملكة العربية السعودية السابع، ورئيس مجلس الوزراء والقائد الأعلى لكافة القوات
العسكرية، الحاكم العشرون من أسرة آل سعود
والابن الخامس والعشرون من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود من
زوجته الأميرة حصة بنت أحمد السديري. وهو أحد أهم أركان العائلة المالكة السعودية،
بصفته أمين سر العائلة ورئيس مجلسها، والمستشار الشخصي لملوك المملكة، كما أنه أحد
من يطلق عليهم السديريون السبعة من أبناء الملك عبد العزيز ، حسب " ويكيديا
"