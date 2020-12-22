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شاهد.. صورة نادرة لـ الملك سعود بن عبد العزيز أثناء مبايعته لولاية مكة

الملك سعود بن عبد العزيز
الملك سعود بن عبد العزيز
 
الثلاثاء، 22-12-2020 09:26 ص متابعات- أمينة عبد العال
تداولت بعض المواقع  الإخبارية صورة نادرة للملك سعود بن عبد العزيز حينما كان أمير أثناء مبايعته لولاية العهد في مكة المكرمة عام 1933 م .
ويظهر في الصورة الذي تم مشاركتها من الصفحة الرسمية لمؤسسة " الملك سعود" وهو جالس وحوله من اليمين الأمراء ناصر بن عبد العزيز ، والأمير فيصل بن تركي بن عبد العزيز أحمد بن عبد الرحمن و محمد بن عبد العزيز و فيصل بن عبد العزيز " الملك فيصل " .
جدير بالذكر أن  سعود بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ولد في الكويت بتاريخ 3 شوال 1319هـ/15 يناير 1902 وتوفي في 6 ذو الحجة 1388هـ/23 فبراير 1969م، ملك المملكة العربية السعودية الثاني والحاكم الخامس عشر من أسرة آل سعود، من 9 نوفمبر 1953 إلى 2 نوفمبر 1964،و هو الابن الثاني من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود الذكور من زوجته وضحى بنت محمد عريعر، ولد في نفس السنة التي استعاد فيها والده الملك عبد العزيز آل سعود الرياض من آل رشيد. وهو الملك الوحيد من ملوك السعودية الذي انتهى حكمه بالعزل من قبل أفراد العائلة المالكة وليس بالوفاة، حسب " ويكيديا " .



 

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