شاهد.. صاحب مطعم في فيتنام يطرد إسرائيليين: نرحب بالكلاب ولا نرحب بكم





وثق مقطع فيديو، قيام صاحب مطعم في فيتنام بطرد، سياح إسرائيليين من المطعم.

وقال صاحب المطعم للسياح الإسرائيليين عند دخولهم المطعم وجلوسهم على الطاولة: " نرحب في مطعمنا بالبشر و الكلاب و القطط ولكن لا نرحب بشعبكم".

وأبان الفيديو، سائح إسرائيلي يهدد صاحب المطعم ودعوة السياح لعدم دخولهم المطعم، فيما رد صاحب المطعم قائلا: "اذهب إلى الجحيم".

وحسب وسائل إعلام فيتنامية، أقدم صاحب المطعم على طرد السياح الإسرائيليين تنديدا بالحرب في غزة ودعما للقضية الفلسطينية.