شاهد.. شرطة الاحتلال الإسرائيلي تعتقل عروس فلسطينية من حفل زفافها بفستان الفرح

الإثنين، 29-08-2022
12:56 م
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الأحد، عروس
اً فلسطين
ية ببدلة الزفاف في مدينة
عرابة التي يقطنها فلسطين
يون داخل إسرائيل، فيما تضاربت الأسباب حول إقدام عناصر
الشرطة على اعتقالها.
وأظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء فلسطين
يون، اعتقال الشرطة الإسرائيلية لعروس
ببدلة زفافها في مدينة عرابة، واقتيادها إلى أحد مراكز الشرطة، في حين لم يصدر أي
تعليق رسمي من الشرطة الإسرائيلية.
وبحسب ما ذكرت مصادر فلسطين
ية، فإن الشرطة الإسرائيلية داهمت حفل زفاف
العروس
، واعتقلتها وأطلقت قنابل غاز تجاه عدد من المدعوين في حفل الزفاف، دون
تسجيل إصابات.
وأشارت وسائل إعلام فلسطين
ية إلى أن اعتقال العروس
جاء بعد فشل الشرطة
الإسرائيلية في اعتقال زوجها، وأن مداهمة حفل الزفاف حدثت بعد وقوع إطلاق نار من
قبل بعض المدعوين.
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