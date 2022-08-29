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شاهد.. شرطة الاحتلال الإسرائيلي تعتقل عروس فلسطينية من حفل زفافها بفستان الفرح

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العروس
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الإثنين، 29-08-2022 12:56 م
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الأحد، عروساً فلسطينية ببدلة الزفاف في مدينة عرابة التي يقطنها فلسطينيون داخل إسرائيل، فيما تضاربت الأسباب حول إقدام عناصر الشرطة على اعتقالها.

وأظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء فلسطينيون، اعتقال الشرطة الإسرائيلية لعروس ببدلة زفافها في مدينة عرابة، واقتيادها إلى أحد مراكز الشرطة، في حين لم يصدر أي تعليق رسمي من الشرطة الإسرائيلية.
وبحسب ما ذكرت مصادر فلسطينية، فإن الشرطة الإسرائيلية داهمت حفل زفاف العروس، واعتقلتها وأطلقت قنابل غاز تجاه عدد من المدعوين في حفل الزفاف، دون تسجيل إصابات.
وأشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى أن اعتقال العروس جاء بعد فشل الشرطة الإسرائيلية في اعتقال زوجها، وأن مداهمة حفل الزفاف حدثت بعد وقوع إطلاق نار من قبل بعض المدعوين.
شاهد الفيديو بالضغط هنا :
 

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