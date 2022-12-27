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شاهد.. سيدة غاضبة تعتدي على موظف بمطار ميامي وتدمر مكتبه لسبب صادم

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السيدة الغاضبة
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الثلاثاء، 27-12-2022 08:57 ص

نشرت وسائل إعلام أمريكية، فيديو يوثق لحظة اعتداء امرأة من أصول أفريقية على موظف في مطار ميامي بأمريكا.

وأظهر الفيديو السيدة تقفز خلف مكتب تسجيل الوصول، وتمسك بالكمبيوتر وتلقيه على أحد الموظفين في المطار.

 

وكانت كاميليا ماكميلي، البالغة من العمر 25 عامًا، والتي كان من المقرر أن تستقل رحلة الخطوط الجوية الأمريكية من ميامي إلى مدينة نيويورك، في طور تسجيل الوصول عند البوابة عندما غادر طفلاها.

 

وقالت شرطة ميامي، إن امرأة من ولاية ألاباما ألقي القبض عليها في 20 ديسمبر الجاري بعد أن أصبحت غاضبة لدرجة أنها ذهبت خلف المكتب وأخذت شاشة كمبيوتر وألقتها على موظف في مطار ميامي الدولي، وفق صحيفة "ديلي ميل".

 

وأوضحت الشرطة إن كاميليا أصبحت "غاضبة" و "بدأت بالصراخ" عندما أدركت أن أطفالها قد رحلوا ، كما دخلت في "حالة الذعر".

 

واتضح أن أطفالها ذهبوا إلى الحمام، كما أفادت الشرطة أن المرأة تسببت في أضرار إجمالية تجاوزت 10000 دولار، وتسببت في إصابة في الكتف الأيمن لشركة أميركان إيرلاينز.
شاهد الفيديو بالضغط هنا

 

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