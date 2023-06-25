شاهد.. سيارة إسعاف غريبة جدًا تظهر لأول مرة في موسم الحج





شاركت هيئة الهلال الأحمر ، بموسم الحج هذا العام ، بالسيارة "طمية" " نسبة إلى جبل يقع بين المدينة المنورة والقصيم " التي تتميز بالقدرة على الوصول إلى المناطق الصعبة التي يصعب على الإسعاف التقليدي الوصول إليها ، وشٌكلت على هيئة "مدرعة عسكرية" .

وقال فارس العتيبي مدير إدارة النقل بهيئة الهلال الأحمر ، خلال لقاء بقناة "العربية السعودية " : "طمية" هي الأولى من نوعها بالشرق الأوسط ، تم تدشينها ضمن أسطول هيئة الهلال الأحمر بموسم حج 1444 هـ. .

وأضاف: السيارة قادرة على القيام بمهام الإنقاذ والإسعاف ، بالمناطق التي يصعب الوصول إليها عن طريق الإسعاف التقليدي ، مثل المناطق الجبلية والوعرة ، , الأودية ,السهول ,والمناطق المائية .