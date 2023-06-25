شاهد.. سيارة إسعاف غريبة جدًا تظهر لأول مرة في موسم الحج

شاركت
هيئة الهلال الأحمر ، بموسم الحج هذا العام ، بالسيارة "طمية" "
نسبة إلى جبل يقع بين المدينة المنورة والقصيم " التي تتميز بالقدرة على
الوصول إلى المناطق الصعبة التي يصعب على الإسعاف التقليدي الوصول إليها ، وشٌكلت
على هيئة "مدرعة عسكرية" .
وقال
فارس العتيبي مدير إدارة النقل بهيئة الهلال الأحمر ، خلال لقاء بقناة
"العربية السعودية " : "طمية" هي الأولى من نوعها بالشرق الأوسط
، تم تدشينها ضمن أسطول هيئة الهلال الأحمر بموسم حج 1444 هـ. .
وأضاف:
السيارة قادرة على القيام بمهام الإنقاذ والإسعاف ، بالمناطق التي يصعب الوصول
إليها عن طريق الإسعاف التقليدي ، مثل المناطق الجبلية والوعرة ، , الأودية
,السهول ,والمناطق المائية .
واستكمل
، أن السيارة لها القدرة على إسعاف مريضين بجانب 6 مرافقين جلوسا ، وبها إمكانية
التحكم في الإطارات وضغطها ، حتى لا تغرز في المناطق الوعرة ، ففي المناطق الرملية
استطيع التحكم في ضغط الهواء وكذلك في المناطق الرملية .
"#طمية" سيارة إسعافية على هيئة "مدرعة عسكرية" تتواجد للمرة الأولى في موسم الحج وتتميز بالقدرة على الوصول للأماكن الوعرة والصعبة#العربية_في_الحج
عبر:
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