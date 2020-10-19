شاهد.. رد فعل مفاجئ من أمير الرياض عندما قدمت له قهوة تركية

الإثنين، 19-10-2020
03:06 م
محمد فضل
تزامنًا مع
انتشار حملة داخل المملكة العربية السعودية
لمقاطعة المنتجات التركية، وتصدر
هاشتاج " الحمله الشعبيه لمقاطعة تركيا"، الترند عبر موقع التواصل
الاجتماعي "تويتر"، أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، تداول فيديو
سابق لأمير الرياض
، الأمير فيصل بن بندر ، يظهر ردة فعله المفاجئة عند تقديم قهوة
تركية له.
ويظهر في مقطع
الفيديو الذي برز سابقا في العام 2019، أمير الرياض
في سيارته حيث قدم له مشروباً
واستفسر عنه قائلاً : “هذه قهوة إيش؟” ليرد عليه بأنها “قهوة محمد أفندي من
تركيا”، قبل أن يقول الأمير “أووه محمد أفندي” ويعيدها إلى مقدمها مرة أخرى.
وأعلنت شركات
ورجال أعمال سعوديين مقاطعة المنتجات التركية، وذلك في إطار تذبذب العلاقات بين
البلدين، وتصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي اعتبرها السعوديون مؤخرًا
مسيئة لهم.