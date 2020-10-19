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شاهد.. رد فعل مفاجئ للأمير السعودي "النائم" منذ 15 عامًا

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الأمير النائم
 
الإثنين، 19-10-2020 07:18 م محمد فضل

تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومواقع سعودية مقطع فيديو يوثق رد فعل مفاجئ من ‏الأمير الوليد بن خالد بن طلال- الذي يطلق عليه الأمير النائم حيث يرقد في غيبوبة منذ 15 عامًا- مع عمته الأميرة نورة بنت طلال بن عبدالعزيز، بعد أن وجهت له التحية.
ووثق الفيديو المتداول على موقع “تويتر”، لحظة إلقاء الأميرة “نورة” التحية على الأمير “الوليد”، ليفاجئها الأخير بتحريك يده أكثر من مرة؛ تفاعلًا معها.
فيما دعا له النشطاء بسرعة الشفاء وأن يمن الله عليه ويرجع إليه وعيه، خاصة بعد السنين الطويلة التي قضاها في غيبوبة.
وكان الأمير “الوليد بن خالد بن طلال” قد تعرض لحادث سير عام 2005 خلال دراسته بالكلية العسكرية، ودخل في غيبوبة.
شاهد الفيديو بالضغط هنا:
 

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