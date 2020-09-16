شاهد.. حريق هائل في مرفأ أنوكنا الإيطالي

الأربعاء، 16-09-202010:32 صمتابعات- أمينة عبد العال
نشب حريق هائل في ميناء أنكونا الإيطالي الواقع شمال شرقي البلاد ، في
الساعات الأولي من صباح اليوم وهرعت فرق الإطفاء إلي المكان خوفا من انتشار الحريق
الذي يصل إلي صهاريج النفط و الغاز القريبة من المكان .
و قال المتحدث باسم قوات الطوارئ أن الخسائر اقتصرت علي الماديات ولا توجد
إصابات بين المواطنين .
و أشار عمدة أنكوانا إلي أن الحريق
الذي اندلع لن يكون لديه تداعيات بيئية علي المنطقة وطالب المواطنين إغلاق النوافذ
لأيام محدودة فقط .
و أغلقت البلدية جميع المدارس علي اختلاف مستوياتها كإجراء احترازي
بالإضافة إلي الجامعات والحدائق و المرافق الرياضية .