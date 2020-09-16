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شاهد.. حريق هائل في مرفأ أنوكنا الإيطالي

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 16-09-2020 10:32 ص متابعات- أمينة عبد العال


نشب حريق هائل في ميناء أنكونا الإيطالي الواقع شمال شرقي البلاد ، في الساعات الأولي من صباح اليوم وهرعت فرق الإطفاء إلي المكان خوفا من انتشار الحريق الذي يصل إلي صهاريج النفط و الغاز القريبة من المكان .
و قال المتحدث باسم قوات الطوارئ أن الخسائر اقتصرت علي الماديات ولا توجد إصابات بين المواطنين .
و  أشار عمدة أنكوانا إلي أن الحريق الذي اندلع لن يكون لديه تداعيات بيئية علي المنطقة وطالب المواطنين إغلاق النوافذ لأيام محدودة فقط .
و أغلقت البلدية جميع المدارس علي اختلاف مستوياتها كإجراء احترازي بالإضافة إلي الجامعات والحدائق و المرافق الرياضية .

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