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شاهد.. جيش الاحتلال ينشر فيديو لأسلحة حزب الله التي عثر عليها

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الأحد، 13-10-2024 09:53 ص

 

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي مشاهد قال إنها أسلحة لحزب الله تم ضبطها داخل قرى في جنوب لبنان خلال العمليات البرية

وعلق متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي ، على الفيديو ، قائلا : هذه أسلحة متقدمة بعضها إيراني الصنع ، كانت مخصصة لاستهداف إسرائيل ، وتم وضعها داخل القرى بالبلدات الجنوبية اللبنانية .

 وأشار  إلى أنه تم العثور على صواريخ الكورنيت المتقدمة وصواريخ أخرى ، والكثير من البنادق والعبوات الناسفة . مٌضيفا : نحن لن نسمح لحزب الله بتخزين هذه الوسائل الخطيرة على حدودنا وتعريض سكاننا للخطر.

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