شاهد.. جيش الاحتلال ينشر فيديو لأسلحة حزب الله التي عثر عليها





نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي مشاهد قال إنها أسلحة لحزب الله تم ضبطها داخل قرى في جنوب لبنان خلال العمليات البرية

وعلق متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي ، على الفيديو ، قائلا : هذه أسلحة متقدمة بعضها إيراني الصنع ، كانت مخصصة لاستهداف إسرائيل ، وتم وضعها داخل القرى بالبلدات الجنوبية اللبنانية .