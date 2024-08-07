شاهد.. تهافت شديد على شراء لبن الحمير في العراق لهذا السبب

أظهرت مقاطع فيديو انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، إقبالًا "غير مسبوق" على شراء حليب الحمير.

وفي المقاطع المتداولة يظهر مواطنون عراقيون، وهم يتهافتون لشراء حليب الحمير في قضاء الزبير بمحافظة البصرة جنوبي العراق، باعتباره علاجا فعالا لجرثومة المعدة.

شراء حليب الحمير في العراق

وبحسب موقع «إرم»، قال عادل البصري بائع حليب الحمير في البصرة: أقوم ببيع حليب الحمير للمواطنين المرضى الذين يعانون جرثومة المعدة، وقد ساعد الحليب بالفعل على شفاء العديد من المرضى".