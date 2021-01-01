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شاهد.. تلاوة نادرة للشيخ " الشريم " في الحرم المكي

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منذ 30 عام

شاهد.. تلاوة نادرة للشيخ " الشريم " في الحرم المكي

الشيخ سعود الشريم
الشيخ سعود الشريم
 
الجمعة، 01-01-2021 02:04 م متابعات- أمينة عبد العال
تداولت بعض المواقع الإخبارية السعودية مقطع فيديو نادر لتلاوة الإمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ سعود الشريم عام 1412 أي قبل 30 عام .
ويظهر في مقطع الفيديو الشيخ الشريم وهو يتلو آيات من سورة " الجمعة " خلال إمامته للمصلين في أول عام تم تكليفه بالإمامة في الحرم المكي ، حسبما نشرت " صدي " .
جدير بالذكر أن الشيخ سعود بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم آل شريم من فخذ الحراقيص من بني زيد المعروفة في نجد  ولد في الرياض سنة ( 1386 هـ ) إمام الحرم المكي من الفترة من 1412 هـ - ولازال،  عميد كلية الدراسات القضائية والأنظمة جامعة أم القرى وإمام وخطيب المسجد الحرام وقاضي سابق بالمحكمة الكبرى بمكة المكرمة،  وعين في عام 1413هـ قاضياً في المحكمة الشرعية الكبرى في مكة المكرمة وتم تكليفه بالتدريس في المسجد الحرام في عام 1414 هجري.
 

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