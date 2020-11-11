شاهد.. «ترامب» يحطم مكتبه في البيت الأبيض

تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر الرئيس الأميركي
دونالد ترامب غاضبا في مكتبه، ويحطم أثاثات المكتبة بواسطة عصا البيسبول، بعد إعلان
خسارته في الانتخابات الرئاسية الأميركية، لكن هذا الفيديو ليس إلا مشهد تمثيلي ورد
ضمن إحدى حلقات البرنامج The
President Show الساخر
الذي يؤدي فيه الممثل الكوميدي الاميركي أنطوني أتامانويك دور الرئيس ترامب في إحدى
حلقات البرنامج الكوميدي التي عرضت عام 2017.
وانتشرت التعليقات المشيرة الى أن ترامب بدأ في تحطيم البيت
الابيض بعد خسارته في الإنتخابات لكن هذا المشهد حصل قبل سنوات من خوضه الانتخابات
واعاد المستخدمون نشره في هذه الظروف للسخرية من ترامب.