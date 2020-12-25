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شاهد.. " ترامب " يثير ضجة بسبب تناوله لطبق " كسكي " مغربي

ترامب
ترامب
 
الجمعة، 25-12-2020 01:31 م متابعات- أمينة عبد العال
أثارت صورة تم تداولها علي مواقع التواصل الاجتماعي ضجة ، بسبب ظهور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيها وهو يتناول " الكسكي " المغربي .
وعلق البعض علي الصورة مؤكدين أنها تؤكد اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية علي الصحراء الغربية .
وكتب علي الصورة " دونالد ترامب يتناول الكسكسي المغربي بعد أيام من إعلان وإقرار الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء ".
جدير بالذكر أنه اتضح بعد ذلك أن الصورة مركبة والنسخة الأصلية منها تظهر ترامب يأكل طبق من التاكو عام 2016 .  

 

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