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شاهد.. تبادل إطلاق النار بين فتاة والشرطة الأمريكية داخل مطار

cdn4.premiumread
شرطي امريكي
Native
Teads
الثلاثاء، 26-07-2022 08:59 ص


تداولت حسابات أمريكية، فيديو يوثق تبادل إطلاق النار بين وإحدى الفتيات من أصول أفريقية، داخل مطار في دالاس.

وشوهد المسافرون في مطار دالاس لاف فيلد وهم يتهربون من الرعب بعد إطلاق النار من المرأة، وفق صحيفة "نيويورك بوست".

وأوضح الفيديو، شرطي أمريكي يحمل بندقيته ويطارد المشتبه بها، فيما قال رئيس شرطة دالاس إيدي جارسيا خلال مؤتمر صحفي إن اللحظة المخيفة أنهت حادثة زعمت أن بورتيا أودوفوا البالغة من العمر 37 عامًا أطلقت سلاحها عدة مرات نحو السقف في حوالي الساعة 11 صباحًا بعد خروجها من دورة مياه للنساء.

كما قالت السلطات الأمريكية، إن ضابطا رد بسرعة وأطلق النار من سلاحه، فأصاب أودوفوا في الأطراف السفلية، تم نقلها إلى أحد المستشفيات.
شاهد الفيديو من هنا :

 

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