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شاهد.. برلماني يرتكب فعلا فاضحا علي الهواء مباشرة

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 28-09-2020 02:41 م متابعات- أمينة عبد العال
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للبرلماني الأرجنتيني خوان إيميليو أميري وهو يقبل مكانا حساسا لزوجته خلال جلسة برلمانية علي الهواء مباشرة .
ويظهر مقطع الفيديو البرلماني وهو في وضع حميم مع زوجته خلال جلسة برلمانية افتراضية  .
وبالرغم من أن البرلماني اعتذر ، وبرر فعله بأنه لم يكن متصل علي الانترنت وأنه كان يحاول الاطمئنان علي زوجته التي خضعت لعملية جراحية ، إلا أنه تم إيقافه عن العمل .
 

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