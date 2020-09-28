شاهد.. برلماني يرتكب فعلا فاضحا علي الهواء مباشرة

الإثنين، 28-09-202002:41 ممتابعات- أمينة عبد العال
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للبرلماني الأرجنتيني خوان
إيميليو أميري وهو يقبل مكانا حساسا لزوجته
خلال جلسة برلمانية علي الهواء مباشرة .
ويظهر مقطع الفيديو البرلماني وهو في وضع حميم مع زوجته خلال جلسة برلمانية
افتراضية .
وبالرغم من أن البرلماني اعتذر ، وبرر فعله بأنه لم يكن متصل علي الانترنت
وأنه كان يحاول الاطمئنان علي زوجته التي خضعت لعملية جراحية ، إلا أنه
تم إيقافه عن العمل .
Meanwhile in Argentina: During a virtual Congress session, lawmaker Juan Emilio Ameri pulled down his partner's shirt and started kissing her breasts. pic.twitter.com/qa9MrjUfZK