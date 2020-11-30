شاهد اول فيديو.. انفجار يهز البحرين

شهدت البحرين حادثة انفجارسيارة، هزت المكان الذي كان يجري فيه سباق على
جائزة "البحرين الكبرى".
وفي التفاصيل التي ذكرها موقع " سي إن إن" بالعربية، فقد تعرض
سائق فورمولا 1، لحادث مروع في سباق جائزة البحرين الكبرى، الأحد، حين انفجرت
سيارةه وتحولت إلى كتلة من النيران، وانشطرت نصفين؛ مما تسبب في توقف السباق.
وشوهد في الفيديو، انحراف رومان غروغان، عن المضمار بعد الزاوية الثالثة
بعد بعض الاحتكاك مع متسابق آخر وانفجرت سيارةه عند الاصطدام وانشطرت إلى نصفين.
وخرج السائق الفرنسي بأعجوبة من بين ألسنة اللهب بعد عدة ثوان، وتم إسعافه
على الفور من قِبَل خدمات الطوارئ على جانب المضمار. وأصيب بحروق طفيفة في اليدين
والكاحلين ونقل إلى المستشفى.