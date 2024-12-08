شاهد.. المئات من قوات الحرس الجمهوري السوري يفرون للعراق ويسلمون أسلحتهم

وثق مقطع فيديو، انسحاب المئات من جنود الجيش السوري وفرارهم إلى العراق وتسليم أسلحتهم إلى قوات الجيش العراقي في منفذ القائم قبل دخولهم إلى الأراضي العراقية.

وأفاد مصدر من محافظة الأنبار غربي العراق، السبت، بأن المئات من جنود النظام السوري دخلوا الأراضي العراقية عبر معبر القائم- ألبوكمال بعد فرارهم من المعارك الجارية في سوريا بين قوات النظام وفصائل المعارضة، وتم نقل بعضهم إلى المستشفى للعلاج من الإصابات. حسب الحرة.

الحرس الجمهوري

وقال المصدر إن الجنود ينتمون لقوات الحرس الجمهوري السوري وقد سلموا أنفسهم مع أسلحتهم ومعداتهم إلى القوات العراقية.