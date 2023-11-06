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شاهد.. القبة الحديدية تفشل في التصدي لصواريخ المقاومة وتسقط صاروخًا داخل إسرائيل

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صاروخ
الإثنين، 06-11-2023 09:52 ص


نشرت وسائل إعلام مقطع فيديو يوثق فشل تصدي القبة الحديدية في إسرائيل لعدد كبير من صواريخ المقاومة كما سقط صاروخ أطلق من القبة الحديدية على تل أبيب.

وأوضح الفيديو، صاروخ أطلقته القبة الحديدية الإسرائيلية يسقط بالخطأ في ريشون لتسيون جنوب تل أبيب بعد فشله في اعتراض أحد صواريخ الفصائل.

ورصد المقطع، صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب ومستوطنات محيط غزة، بالتزامن مع إطلاق رشقات صاروخية كثيفة من قطاع غزة.

الجدير بالذكر أن كتائب القسام أعلنت عن قصف تل أبيب ردا على استهداف المدنيين في غزة.


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