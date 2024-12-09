شاهد.. العثور على موقف سيارات فارهة لبشار الأسد وأسرته

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الإثنين، 09-12-2024 12:28 م

 

أظهر فيديو متداول، عشرات السيارات الفاخرة من ماركات مختلفة، مكدسة في جراج الرئيس السوري الهارب بشار الأسد.

 

وفي الفيديو ظهرت سيارات فاخرة من نوع أودي ومرسيدس، بجانب أسطول من السيارات الرياضية والجيت سكي، وسيارات التشويش الإلكتروني في جراج قصر بشار الأسد.

 

 

 

كانت مقاطع فيديو مماثلة انتشرت على مواقع التواصل اليوم، تظهر سوريين يتجولون داخل القصر الجمهوري في منطقة المالكي بالعاصمة دمشق، بعد مغادرة الرئيس السوري بشار الأسد البلاد.

 

وفي الفيديو ظهر أشخاصًا يسيرون داخل القصر مرددين عبارات مثل "البيت بيتكم"، فيما شوهد آخرون يحملون أواني منزلية قيل إنها من مطبخ القصر.

 

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