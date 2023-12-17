شاهد.. الشرطة الكويتية تقتحم حفل زفاف داخل قاعة بسبب الحداد على الأمير

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الأحد، 17-12-2023 11:19 ص

وثق مقطع فيديو إيقاف وزارة الداخلية في الكويت حفل زفاف وإخلاء القاعة لعدم الالتزام بالحداد الرسمي، على وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وأظهر الفيديو المتداول لحظة إخلاء القاعة، وخروج المعازيم بشكل جماعي.
وقال موثق المقطع:"قدر الله وماشاء فعل، بقرار من وزارة الداخلية والبلدية يتم فصل إضاءات القاعة وإخلائها، ويتجه العرس إلى المطلع كيلو 15 المخيم".
الجدير بالذكر أعلن مجلس وزراء الكويت في وقت سابق اليوم، الحداد العام 40 يوما وإغلاق الدوائر الرسمية لمدة 3 أيام، بعد وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت.


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