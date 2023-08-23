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شاهد.. السيول العارمة تجرف السيارات في شوارع مكة

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سيول مكة
الأربعاء، 23-08-2023 10:43 ص

وثق مقطع فيديو، تضرر السيارات جراء جريان السيول في شوارع مكة المكرمة بالسعودية، نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة، أمس الثلاثاء.

وأظهر المقطع المتداول، مياه السيول تجرف سيارة، وتجعلها تتحرك في اتجاهات متفرقة بطريقة عشوائية، بأحد شوارع مكة.

وقال موثق المقطع: "شوفوا السيارة كيف تتحرك.. يا الله..الله يستر.. الله يستر".

فيما يظهر في جانب الطريق، مجموعة من الناس وهم يحاولون أن يصلوا إلى منازلهم ويعبرون الشوارع حذرين ويسيرون بجانب المباني، بعدما داهمتهم الرياح الشديدة والعاصفة الممطرة وهم في الخارج.

وهبت، الثلاثاء، عاصفة شديدة ورياح ممطرة على مكة، اقتلعت الأشياء وجرفت الناس في الشوارع، وأسقطت اللوحات الإعلانية في الطرق العامة، بالإضافة إلى أنه نتج عن سقوط الأمطار الغزيرة جريان السيول واجتياحها شوارع مكة.



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