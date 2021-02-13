شاهد.. السيدة العجوز التي بشرت الملك عبد العزيز

تداولت بعض المواقع الإخبارية مقطع فيديو لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبد
العزيز وهو يستذكر قصة الملك عبد العزيز وتصدقه علي امرأة وأطفالها و دعوتها له
بأن يفتح الله له خزائن الأرض وبشر بعدها بأيام باكتشاف البترول في المملكة .
و أشارت دارة الملك عبد العزيز إلي أن الملك كان يحرص على زيارة
إخوانه وأخواته خاصة إذا كانوا مرضى، وكان يذهب سيرا على الأقدام دون أن يرافقه أحد،
و أثناء سيره ذات مرة في أحد الأسواق، لقي امرأة عجوز ومعها 3 أطفال، تبيع الجبن، وكان
حالها يدل على أنها فقيرة، وأنها ما جلست هناك إلا لطلب الرزق من الله ، حسبما
نشرت " صدي" .
و أضاف خادم الحرمين أن الملك عبد العزيز وضع يده في جيبه
وأخرج ما به وأعطاه للمرأة، ولم تر المرأة من يعطيها، إما لأنها كفيفة البصر أو بسبب
الغطاء على وجهها، وكان معها بنت ذات 5 سنوات، فصرخت البنت فرحة بما أعطاها الملك عبد
العزيز بقولها "ماما" وكررتها عدة مرات، ثم زادت "تعرفين من أعطاك"
قالت الأم: "من؟" قالت البنت "عبدالعزيز... عبدالعزيز".
و تابع قائلا أن المرأة بعد ذلك تركت الجبن الذي كانت تبيعه،
ورفعت يديها إلى السماء ودعت قائلة "اللهم افتح له خزائن الأرض" قالتها
3 مرات، وأن الجميع توقع أن يستجيب الله سبحانه لدعاء المرأة، وظن الجميع أنه سيكون
شيء آخر غير البترول.
وأشار إلى أن شركات البترول في ذلك الوقت كانت كثيرة، وتبحث
عنه في المملكة شركات ألمانية ويابانية وإنجليزية، حتى جاء البشير بظهور البترول في
الدمام وكان ذلك عام 1930م، بالبئر رقم 1، فما كان من الملك عبد العزيز عندما سمع ذلك
إلا أن قال: "الحمد لله"، قبلت دعوة أم الأطفال"، ورددها أكثر من مرة،
يقينا منه بالله .