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شاهد.. السديس يتلقي الجرعة الأولي من لقاح " كورونا"

الشيخ السديس
الشيخ السديس
 
الإثنين، 22-03-2021 10:37 ص متابعات- أمينة عبد العال
تداولت بعض المواقع الإخبارية صورة للرئيس العام لشئون المسجد الحرام و المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس ، وهو يتناول الجرعة الأولي من لقاح فيروس " كورونا" المستجد بمدينة الملك عبد الله الطبية بمكة المكرمة .
و أشاد السديس أثناء تلقيه اللقاح بجهود المملكة العربية السعودية في توفير اللقاحات وحرصها علي أن تكون مقدمة الدول الساعية إلي توفيره و تقديمه بالمجان لكل المواطنين و المقيمين ، حسبما نشرت " صدي " .
و أشار الشيخ السديس إلي أن إجراءات  تلقي اللقاح تتم بكل يسر وسهولة في فترة زمنية وجيزة لافتا إلي دور التنظيم والعمل المتكامل والتطبيق التام للإجراءات الاحترازية .   

 

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