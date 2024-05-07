الثلاثاء 07 مايو 2024
توقيت مصر 23:06 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

سعر الدولار يرتفع في أول يوم عمل بالبنوك بعد 4 أيام إجازة

شاهد.. دولفين يفاجئ مصطافين بمياه فايد بالإسماعيلية

ماذا قال الإعلام الإسرائيلي عن إبراهيم العرجاني؟

سيتخطى 5 آلاف جنيه.. خبير يكشف مفاجأة بشأن مستقبل الذهب

"أرفض معاشرة زوجي لأنه لا ينفق عليّ".. الإفتاء ترد

شاهد.. الدبابات الإسرائيلية في معبر رفح و"كتائب القسام": لن تمروا

ينهي حياة أمه ثم يلقي جثمانها من الطابق الثامن والسبب صادم!

من اليوم وحتى 10 مايو.. عالم الزلازل يثير الرعب بتوقعات صادمة

بتحبي "العوضي؟".. ياسمين عبدالعزيز تفاجئ إسعاد يونس بردها

حقيقة العرض السعودي لشراء مصطفى شوبير

شاهد.. الدبابات الإسرائيلية في معبر رفح و"كتائب القسام": لن تمروا

1
اقتحام رفح
الثلاثاء، 07-05-2024 11:55 ص

نشرت وسائل اعلام عبرية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات من اقتحام الدبابات الإسرائيلية لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني ومحور فلاديفيا ورفع علم الاحتلال

وكانت تعدت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس القوات الإسرائيلية لاتخاذها قرارا باقتحام مدينة رفح جنوب غزة.

وقالت "كتائب القسام" في بيان مقتضب "اخترتم اقتحام رفح.. لن تمروا".

كما نشرت صورة لعناصرها وهم يواجهون الجيش الإسرائيلي ويدمرون آلياته.

وكان  مجلس الحرب الإسرائيلي قرارا بالإجماع لاستمرار العملية العسكرية في رفح للضغط على حماس.

وذكر مكتب رئيس الوزراء أن "مجلس وزراء الحرب قرر بالإجماع مواصلة إسرائيل عمليتها في رفح من أجل ممارسة الضغط العسكري على حماس لدفع عملية إطلاق سراح الرهائن وتحقيق الأهداف الأخرى للحرب".

وأضافت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن تل أبيب سترسل وفدا تقنيا إلى القاهرة لبحث رد حماس، حيث قالت في بيان: "رغم أن اقتراح حماس بعيد كل البعد عن المطالب الإسرائيلية الضرورية، فإن تل أبيب سترسل وفدا من الوسطاء لاستنفاد إمكانية التوصل إلى اتفاق في ظل شروط مقبولة لإسرائيل".

ويأتي القرار الذي أصدره مجلس الحرب الإسرائيلي بعد ساعات من الآن حركة حماس أنها أبلغت الوسطاء القطري والمصري بموافقتها على مقترحهم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت في بيان: "أجرى الأخ المجاهد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومع وزير المخابرات المصرية السيد عباس كامل، وأبلغهم موافقة حركة حماس على مقترحهم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار".

إلى ذلك، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر أن حركة حماس وافقت على مقترح أحادي الجانب بشأن وقف إطلاق النار في غزة، مشيرة إلى أن "الورقة المصرية المعدلة التي وافقت عليها حماس تختلف عن التي صدقت عليها إسرائيل".

وفي المقابل أكدت صحيفة "هآرتس" العبرية نقلا عن مصادر دبلوماسية إسرائيلية يوم الاثنين، أن المقترح الذي وافقت عليه حركة حماس يشبه المقترح الذي وافقت عليه إسرائيل.

 


إقرأ ايضا

5ee00a34-8d5b-42bd-8c69-8aa87d8f3060

ماذا قال الإعلام الإسرائيلي عن إبراهيم العرجاني؟

download (2)

شاهد.. البرهان يدفن ابنه في مقبرة بتركيا

download

فيديو مؤثر للحظة دفن الأمير بدر بن عبدالمحسن آل سعود

أخبار متعلقة

2023-11-08T210047Z_1609321938_RC2194AO02EC_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS-GAZA-EMBED

دولة جديدة تعلن قطع علاقتها مع إسرائيل بسبب غزة

2024_4_30_13_6_6_409

شاهد لحظة اعتناق ناشط أمريكي الإسلام خلال مظاهرة داعمة لغزة

8e470947-5f5e-478b-b0be-3e81b3ed455f

مصرية إسكندرانية.. من هي نعمت شفيق رئيسة جامعة كولومبيا التي تدعم إسرائيل وتقمع التظاهرات؟

أمير-قطرر

سيناتور أمريكي يهدد قطر بسبب حماس.. والدوحة ترد

IMG-20240408-WA0019

لم يتبقى سوى عدة مئات.. إعلام عبري يكشف سر انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة

IMG-20240407-WA0028

من المسافة صفر.. القسام: قتلنا 11 من جنود الاحتلال في معارك خان يونس