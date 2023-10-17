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شاهد.. الاحتلال يعذب الأسرى الفلسطينيين بطرقة غريبة

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الأسرى
الثلاثاء، 17-10-2023 12:19 م

أظهر مقطع فيديو، تعرض الأسرى الفلسطينين الذين تم أسرهم من جانب الجيش الإسرائيلي، وهم يتعرضون لشكل جديد من أشكال التعذيب، عن طريق تشغيل أغنية للأطفال "بيبي شارك"، بشكل متكرر لمدة 8 ساعات.

وأفاد موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي أن أسرى حركة حماس، شوهدوا معصوبي الأعين ومقيدين وهم يجلسون على الأرض وسط نغمات صاخبة لأغنية "Mamtera Im Matara".

وشوهد أحد الرجال معصوبي العينين وهو يرفع رأسه على أنغام الموسيقى المتكررة، بينما يمكن سماع صوت امرأة تقول: "انظروا كم هو سعيد، وتحققوا من هذا الرجل".


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