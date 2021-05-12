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شاهد .. الإسرائيليين يهربون من بيوتهم بدون ملابس خوفا من صواريخ المقاومة الفلسطينية

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شاهد .. الإسرائيليين يهربون من بيوتهم بدون ملابس خوفا من صواريخ المقاومة الفلسطينية
Native
الأربعاء، 12-05-2021 08:21 ص أحمد عادل شعبان
تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا فيديو غريبا يظهر رد فعل مجموعة من الإسرائيليين على صواريخ المقاومة الفلسطينية.

وهرب الإسرائيليين من منازلهم بدون ملابس وسط حالة من الرعب التي سيطرت عليهم.

و أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن عدد القتلى في مدينة اللد المحتلة بعد سقوط عدد من صواريخ كتائب القسام الفلسطينية.

و أعلنت سلطات الاحتلال عن ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 5 بعد الإعلان عن مقتل سيدة وطفلها في مدينة اللد.

فيما شنت مقاتلات إسرائيلية هجوما وحشيا على قطاع غزة مما أدى إلى استشهاد الكثيرين.
 

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