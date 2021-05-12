شاهد .. الإسرائيليين يهربون من بيوتهم بدون ملابس خوفا من صواريخ المقاومة الفلسطينية

الأربعاء، 12-05-2021
08:21 ص
أحمد عادل شعبان
تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا فيديو غريبا يظهر رد فعل مجموعة من الإسرائيل
يين على صواريخ المقاومة الفلسطينية
.
وهرب الإسرائيل
يين من منازلهم بدون ملابس وسط حالة من الرعب التي سيطرت عليهم.
و أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيل
ي عن عدد القتلى في مدينة اللد
المحتلة بعد سقوط عدد من صواريخ كتائب القسام
الفلسطينية.
و أعلنت سلطات الاحتلال عن ارتفاع عدد القتلى الإسرائيل
يين إلى 5 بعد الإعلان عن مقتل سيدة وطفلها في مدينة اللد
.
فيما شنت مقاتلات إسرائيل
ية هجوما وحشيا على قطاع غزة مما أدى إلى استشهاد الكثيرين.