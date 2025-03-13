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شاهد.. الألاف يتوافدون على كهف في إندونيسيا يحتوي على "ممر سري" يصل للسعودية!

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الخميس، 13-03-2025 01:27 م

 

 



يتوافد آلاف الإندونيسيين إلى كهف أسطوري داخل أحد الجبال، يعتقد أن به ممراً خفياً يصل بالناس من إندونيسيا إلى الأراضي المقدسة بالسعودية لأداء مناسك الحج.

 

عرضت "bbc عربي" تقريرا عن كهف "صفروادي" الغامض في غرب مدينة جاوة بإندونيسيا والذي يتوافد عليه الآلاف من الزائرين، معتقدين أنه يؤدي إلى مكة عبر ممره الخفي.

 

تقول أسطورة، حسب التقرير، إن الشيخ عبدالمحيي وأولياء آخرين سافروا إلى مكة عبر هذا الممر باستخدام قوى إلهية، وتقول أسطورة أخرى إنه إذا كان رأسك يتناسب مع فتحات موجودة في سقف الصخور فستذهب إلى الحج.

 

وأشار التقرير إلى أنه يعتقد أن ماء التكوينات الصخرية المعلقة في الكهف يحمل بركات مثل ماء زمزم في مكة.

 

وقال سوقرون بارناس: "هذه هي المرة الأولى التي أزور فيها هذا المكان، نريد أن نرى النفق الذي يؤدي إلى مكة".

 

وتابعت امرأة: "أرغب بشدة في أداء مناسك الحج لذا سأجرب ذلك".

 

ويقول رجل الدين إندانغ أجيدين: "يعتبر ذلك هدية خاصة لأشخاص مختارين، لا يمكننا الذهاب إلى مكة مثلما فعلوا".

 

وأضافت خبيرة الأنثروبولوجيا أمانة نورش: "هذا موقع مثير للاهتمام بالنسبة للعديد من الأشخاص الذين يجدون صعوبة في تحمل تكاليف الحج الباهظة، إنه يمنحهم إحساسا بالرضا الروحي".

 

يذكر أنه كان للشيخ عبد المحيي دور بارز في نشر الإسلام بغرب جاوة في القرن السابع عشر بإندونيسيا التي تبعد أكثر من 8 آلاف كم عن السعودية.

 

قبل وصول الإسلام إلى إندونيسيا، كانت الديانتان السائدتان هناك هما البوذية والهندوسية. وحول أصل انتشار الإسلام في إندونيسيا، تنص إحدى النظريات على أنه وصل مباشرة من الجزيرة العربية في القرن السابع الميلادي أو القرن الثاني الهجري، بينما تنسب أخرى -وهي أشهرها- الفضل إلى التجار والخطباء الصوفيين لجلب الإسلام إلى الجزر الإندونيسية في القرن الثالث عشر الميلادي أو القرن السابع الهجري، إما من غوجارات في الهند أو مباشرة من الشرق الأوسط.

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