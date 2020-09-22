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شاهد.. اعتداء جماعي على ضابط شرطة كويتي داخل سيارته

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الشرطة
الثلاثاء، 22-09-2020 03:18 م محمد فضل- متابعات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، مقطع فيديو يوثق لحظة الاعتداء على ضابط شرطة داخل سيارةه من جانب مجموعة من الشبان الكويتيين.
وأظهر الفيديو، أن مجموعة أشخاص اعتدوا بالضرب على الضابط في منطقة الشيوخ ووجهوا له لكمات عنيفة، إلا أن زميله صرخ في وجههم ودافع عنه.
وطالب مغردون كويتيون وزارة الداخلية بالتحقيق بشكل عاجل في قضية الاعتداء على الضابط، ومحاكمة المتورطين وتوقيع عقوبات رادعة بحقهم.


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