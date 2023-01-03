الثلاثاء 03 يناير 2023
توقيت مصر 17:00 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بالفيديو.. عبدالله رشدي يرد على مدير المستشفى بشأن وفاة زوجته

مشهد مرعب بالسعودية.. صاعقة رعدية تضرب شاحنة وتحرقها بالكامل

تنفيذ وصية «بيليه» بدفنه في الطابق التاسع.. لماذا؟

مدير المستشفى يكشف ما حدث لزوجة عبدالله رشدي قبل وفاتها

تقرير الطب الشرعي عن سبب وفاة المخرج محمد تيفا زوج البلوجر مريم جودة

تستغيث من تهديدات زوجها المحامي: قولتله موافقة نعيش زي الاخوات بسبب ضعفه الجنسي

«يتيمة الأبوين».. الإعدام شنقًا لقاتل خطيبته خلود «فتاة بورسعيد»

أحمد حسن: إقالة مدرب بيراميدز بعد الخسارة من الأهلي

«لو اللي جانبك مش رابط الحزام هتاخد مخالفة».. المرور يكشف مفاجأة

شاهد.. اصطدام طائرتين هليكوبتر بشكل مروع على أحد شوطئ استراليا وسقوط قتلى

ADS
 

شاهد.. اصطدام طائرتين هليكوبتر بشكل مروع على أحد شوطئ استراليا وسقوط قتلى

6
الحادثة
Native
Teads
الثلاثاء، 03-01-2023 09:45 ص

 

 

أظهر مقطع فيديو لحظة اصطدام طائرتين هليكوبتر بجوار مدينة الملاهي في استراليا، بحسب "الديلي ميل".

 

ويظهر الفيديو اقتراب "هليكوبتر" من أخرى في جولد كوست باستراليا واصطدامها معا، الأمر الذي أدى لمقتل 4 أشخاص كانوا على متنهما.

 

كان على متن الطائرة الأولى 7 أشخاص توفى 4 منهم بينما يصارع حاليا 3 أخرين ليبقوا على قيد الحياة.

 

أما المروحية الأخرى فقد كان على متنها 6 أشخاص واستطاع قائدها السيطرة عليها والهبوط بها بسلام ونجا جميع من كانوا على متنها.

 

وسقطت "الهليكوبتر" على الأرض بينما كان المصطافين يشاهدون ما يحدث بذهول.









 

إقرأ ايضا

Capture

مشهد مرعب بالسعودية.. صاعقة رعدية تضرب شاحنة وتحرقها بالكامل

Capture

فيديو مخيف.. سقوط صخور من أعلى جبل بالمدينة المنورة بسبب الأمطار

Capture

هزت العراق.. لحظة تعرض فتاة لهتك عرض على يد 16 شابًا (فيديو)

أخبار متعلقة

1068632581_330_0_2378_2048_1400x0_80_0_0_e740443a352cf16a7a27ae48f28e88ef

شاهد.. تحطم مقاتلة كورية جنوبية أثناء التصدي لمسيرة كورية شمالية

Capture

شاهد.. آخر فيديو نشرته قائدة الطائرة التي سقطت في تركيا قبل وفاتها متفحمة