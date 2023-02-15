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شاهد.. اشتباكات بالأيدي بين أعضاء الكنيست الإسرائيلي

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مشاجرة في الكنيست
Native
Teads
الأربعاء، 15-02-2023 09:40 ص

 

اشتبك عدد من النواب في الكنيسة الإسرائيلي في مشاجرة استخدمت فيها الأيدي والصراخ والاحتجاج بالغناء، بسبب مشروع إصلاح القضاء.

 

ووقعت المشاجرة خلال اجتماع لجنة الدستور بالكنيسة؛ لمناقشة مشروع قانون خطة الإصلاح القضائي.

 

يُشار إلى أن إسرائيل شهدت، مظاهرات وإضرابات اعتراضا على خطة الإصلاح القضائي؛ حيث تجمع الآلاف أمام الكنيسة والمحكمة العليا ومجلس الوزراء، تزامنًا مع إجراء الجولة الأولى من التصويت على المشروع.

 

وتشمل مقترحات المشروع تقييدًا كبيرًا لقدرة المحكمة العليا على إلغاء القوانين والقرارات الحكومية، و تمرير "بند التجاوز" للسماح الكنيسة من إعادة تشريع القوانين التي تم إلغاؤها.
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