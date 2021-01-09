شاهد.. استقبال حار لأول قطري يدخل السعودية بعد المصالحة
استقبال القطري في السعودية
السبت، 09-01-202105:33 مالمصريون
دخل
أول مواطن قطري إلى المملكة العربية السعودية، عبر منفذ سلوى البري، وسط حفاوة في
الاستقبال من الجانب المواطنين والمسؤولين السعوديين، وفرحة كبيرة من المواطن
القطري، الذي أكد أن الاستقبال يثلج الصدور وأنه في بلده الثاني.
وأوضح
القطري في فيديو له على قناة “الإخبارية”، أنه في بلده الثاني، زأنه سعيد جدًا، مؤكداً
أنَّ جميع المسؤولين كانوا متعاونين معه ومرحبين بقدومه إلى المملكة.
وبعث
رسالة إلى مواطنيه، موكدا أنَّ الإجراءات عبر منفذ سلوى سهلة وميسّرة، وأن الأشقاء
في المملكة فرحين بقدومهم.
كما
بثت القناة امقطع فيديو يوثق لحظة استقبال المواطنين للمواطن القطري أثناء دخولهم المملكة
عبر منفذ سلوى الحدودي .
وأظهر
الفيديو مدى احتفاء المواطنين بمواطن قطري حيث رحبوا به وسألوه عن اسمه ، ليقول لهم
: ” عبدالله محمد بن دحروج” ، ثم استقل سيارته وانطلق بها .