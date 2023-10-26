شاهد.. اجتياح بري لقوات إسرائيلية قطاع غزة

الخميس، 26-10-2023
10:31 ص
قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الخميس، إن "قوات برية" الإسرائيلية قامت بـ"توغل كبير نسبيا في قطاع غزة" خلال الليلة الماضية، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "التوغل البري هدفه مهاجمة مواقع حماس"، وجناحها العسكري كتائب الشهيد عز الدين القسام التي تقود المعركة ضد الاحتلال
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ونشر الجيش الإسرائيلي فيديو يوثق العملية على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، قائلا إن "قوات المشاة والدبابات ضربت العديد من الخلايا الإرهابية والبنية التحتية ومواقع إطلاق الصواريخ المضادة للدبابات" في غزة، خلال التوغل البري.
وذكر الجيش، أن القوات "خرجت من غزة بعد التوغل، وعادت إلى الأراضي الإسرائيلية".
واستدعت إسرائيل زهاء 360 ألف شخص من الاحتياط، وحشدت جنودها عند الحدود مع غزة تمهيدا لهجوم بري محتمل، ردا على هجمات شنتها حركة حماس يوم 7 أكتوبر.