شاهد.. إصابة أردوغان بحالة إعياء على الهواء





قطع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مقابلة تلفزيونية مباشرة، أمس الثلاثاء، قبل أن يعود متحدثا عن إصابته بوعكة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن صحة الرئيس رجب طيب أردوغان على ما يرام.

وكتب قالن على صفحته الرسمية على "تويتر": "رئيسنا، الحمد لله، بصحة جيدة".

ومساء الثلاثاء، كان أردوغان يجري مقابلة مباشرة مع قنوات تلفزيونية محلية، وتوقفت المقابلة فجأة بسبب عارض صحي ألم به.

وبعد توقف طويل للبث المباشر، عاد أردوغان إلى الهواء وقال: "أتمنى لكم الصحة. بالأمس واليوم كان هناك الكثير من العمل في الحملة. لذلك أصبت بالتهاب في المعدة. حتى أنني فكرت في إلغاء البرنامج. ولكننا وعدنا وجئنا. أعتذر لكم ولمشاهدينا".

شاهد الفيديو بالضغط