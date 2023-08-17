شاهد.. أغرب ما فعلته الشرطة مع امرأة حاولت إطلاق النار على نفسها في الشارع بأمريكا

الخميس، 17-08-2023
10:22 ص
نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطع فيديو يرصد لحظة دهس إحدى السيارات التابعة للشرطة لامرأة في أحد المقاطعات الأمريكية.
وأظهر الفيديو السيدة البالغة من العمر 33 عاما، وهي كانت تحاول الانتحار، حيث أمسكت بالمسدس وصوبته نحو السيارات الموجودة حولها، ثم قامت بتصويبه تجاه رأسها.
وفي هذه الأثناء اتجهت سيارة دفع رباعي تابعة للشرطة نحو السيدة، وصدمتها بشدة، في محاولة لمنعها من الهرب، حتى وقعت على الأرض، حسبما أظهر الفيديو.
وأبان الفيديو قيام الشرطة بتقييد المرأة فورا بعد سقوطها على الأرض، وأخذ المسدس الذي كانت تحمله، لمنعها من إيذاء نفسها.
وقالت الشرطة، إنه تم إرسال الضابط الذي كان يقود السيارة التي صدمت الفتاة
، إلى المستشفى لفحص دوافع قيامه بذلك.