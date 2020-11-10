شاهد أغرب حادث يمكن أن تراه في السعودية

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية،
مقطع فيديو لما وصفوه بأنه أغرب حادث يمكن أن تراه في المملكة، لسيارةين تصادمتا
من الأمام، في شارع الإسكان بمدينة جدة،.
وأظهر مقطع الفيديو، أحد المركبات كانت تقف رأسًا على عقب
على الأرض، بعد اصطدام المركبة الأخرى بها، ودفعها بقوة نحو واجهة أحد المحلات.
وأبان الفيديو أن المركبة المعلقة كانت مقدمتها على الأرض
والجزء الخلفي معلق بشكل أفقي، فيما كانت المركبة الأخرى مصطدمة بها، وهو ما أثار جدلًا
بشأن كيفية انتهاء الحادث بهذه الطريقة.
وأثار الحادث استغراب النشطاء، متسائلين عن كيفية وقوف السيارة على
الإكصدام وباقي أجزائها في الأعلى بهذا الشكل نتيجة الحادث.