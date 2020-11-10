الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
توقيت مصر 19:55 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

«كبار العلماء» في السعودية تصدر بيانًا مفاجئًا عن الإخوان

مستشار بن زايد يفجر مفاجأة صادمة عن عدم رحيل "ترامب"

غرامة ضخمة بحق نجم الدوري السعودي

بعد وفاته.. مذيعة الجزيرة تفاجئ أسرة "عريقات" بهذا الأمر

اتحاد الكرة يجهز مفاجأة سارة لـ"صلاح" في هذا المكان

شاهد.. جوهرة تستعرض أنوثتها بالمايوه على شاطئ البحر

بيان هام من التربية والتعليم بشأن تغريم أولياء الأمور

بشرى سارة من الإسكان بشأن المدن الجديدة

شاهد أغرب حادث يمكن أن تراه في السعودية

«مش فخورة بفني».. عبلة كاملة تخرج عن صمتها وتفجر مفاجآت

ADS
 

شاهد أغرب حادث يمكن أن تراه في السعودية

2
الحادث
 
الثلاثاء، 10-11-2020 06:42 م محمد فضل
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو لما وصفوه بأنه أغرب حادث يمكن أن تراه في المملكة، لسيارةين تصادمتا من الأمام، في شارع الإسكان بمدينة جدة،.
وأظهر مقطع الفيديو، أحد المركبات كانت تقف رأسًا على عقب على الأرض، بعد اصطدام المركبة الأخرى بها، ودفعها بقوة نحو واجهة أحد المحلات.
وأبان الفيديو أن المركبة المعلقة كانت مقدمتها على الأرض والجزء الخلفي معلق بشكل أفقي، فيما كانت المركبة الأخرى مصطدمة بها، وهو ما أثار جدلًا بشأن كيفية انتهاء الحادث بهذه الطريقة.
وأثار الحادث استغراب النشطاء، متسائلين عن كيفية وقوف السيارة على الإكصدام وباقي أجزائها في الأعلى بهذا الشكل نتيجة الحادث.




 

إقرأ ايضا

1-1390899

مستشار بن زايد يفجر مفاجأة صادمة عن عدم رحيل "ترامب"

ضاحي خلفان

ضاحي خلفان يثير الجدل: إسرائيل لم تعد دولة يهودية

الشرطة الكويتية

5 مليون تهديد لـ " الكويت " من هذه الجهات

أخبار متعلقة

رسميًا.. "ماكرون" يتولى رئاسة فرنسا الأحد المقبل

بيان عاجل من السفارة الفرنسية في السعودية بعد هجوم جدة

ارشيفية

طقس الخليج.. جو معتدل بالسعودية والبحرين و حار بالكويت

thumbs_b_c_f4a54a8f1d5157cd3893ba999a164e86

السعودية في اتتظار الحدث الهام

5e63934b4236047a886be994

قرار عاجل من الملك سلمان بشأن هذا الأمر

فيديو مخل داخل دور السينما

السعودية.. افتتاح أول دار عرض سينما في مدينة الظهران

download

أمريكا توجه شكرًا حارًا للملك سلمان