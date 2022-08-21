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شاب يهدد فتاة ويسئ للذات الآلهية.. وتحرك عاجل من السلطات السعودية

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شاب يهدد فتاة ويسئ للذات الآلهية.. وتحرك عاجل من السلطات السعودية

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الشرطة السعودية
Native
Teads
الأحد، 21-08-2022 10:33 ص

انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، صور لمحادثات لشخص قام بتهديد فتاة وأساء للذات الإلهية، فيما كشفت سلطات المملكة عن تفاصيل الواقعة، معلنة القبض على المتهم.
وعلى حسابها في "سناب شات"، نشرت وزارة الداخلية السعودية مقطع فيديو يظهر صورا مموهة للمحادثات التي جرت بين الشاب والفتاة.
وفي بيان لها، أكدت وزارة الداخلية أن "شرطة منطقة مكة المكرمة قبضت على مخالف لنظام الإقامة من الجنسية المالية، لتهديده فتاة عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، وتضمين ذلك ألفاظًا تسيء للذات الإلهية، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة"، حيث نشر الأمن العام السعودي صورة للشخص المقصود بعد إلقاء القبض عليه.
شاهد القبض على الشاب بالضغط هنا :
 

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